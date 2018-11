Tancos: Comissão de inquérito toma posse dia 14 de Novembro

Os partidos têm até esta sexta-feira, dia 9, para indicarem os deputados que integrarão esta Comissão, uma iniciativa do CDS-PP, aprovada com votos favoráveis dos proponentes, do PSD, do PS, do BE e do PAN e que teve a abstenção do PCP e do PEV.