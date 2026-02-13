Sábado – Pense por si

Acesso à A1 cortado em Vila Franca de Xira por risco de queda de placar

Alternativa a este corte é o IC2 ou o acesso à A1 por Alhandra.

O acesso à A1 em Vila Franca de Xira, direção Norte, está cortado desde as 05h40, por causa do perigo de queda de um placar informativo, disse fonte da GNR ao CM. 

A alternativa a este corte é o IC2 ou o acesso à A1 por Alhandra. 

A mesma fonte acrescentou que o corte do trânsito foi decidido por precaução e, pelas 07h30, não havia ainda estimativa sobre o tempo que demorará para resolver a situação.

Nota: Notícia atualizada pelas 08h30 com dados do CM.

