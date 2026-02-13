Acesso à A1 cortado em Vila Franca de Xira por risco de queda de placar

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
Alternativa a este corte é o IC2 ou o acesso à A1 por Alhandra.
O acesso à A1 em Vila Franca de Xira, direção Norte, está cortado desde as 05h40, por causa do perigo de queda de um placar informativo, disse fonte da GNR ao CM.
A alternativa a este corte é o IC2 ou o acesso à A1 por Alhandra.
A mesma fonte acrescentou que o corte do trânsito foi decidido por precaução e, pelas 07h30, não havia ainda estimativa sobre o tempo que demorará para resolver a situação.
Nota: Notícia atualizada pelas 08h30 com dados do CM.