Suspensos 8 dos 11 bombeiros suspeitos de violarem colega de 19 anos no quartel

Correio da Manhã 12:56
Corporação do Fundão realizou um inquérito interno.

Oito dos 11 bombeiros acusados de violar e humilhar um colega de quartel, de 19 anos, foram suspensos por três meses, o prazo máximo permitido. A informação foi avançada pelo Observador, que a confirmou junto do comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão.

De acordo com aquele jornal, a decisão resultou de um inquérito realizado pela corporação após o caso ter vindo a público.

Os bombeiros são acusados da violação de um outro colega, num suposto ato de praxe. Além da alegada violência sexual, terão ainda filmado a sodomização.

Esta terça-feira, os arguidos foram presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação, acabando por sair em liberdade mediante apresentações semanais na polícia. Ficaram ainda proibidos de entrar no quartel.

