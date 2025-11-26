Suspensos 8 dos 11 bombeiros suspeitos de violarem colega de 19 anos no quartel

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

Oito dos 11 bombeiros acusados de violar e humilhar um colega de quartel, de 19 anos, foram suspensos por três meses, o prazo máximo permitido. A informação foi avançada pelo Observador, que a confirmou junto do comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão.



Bombeiros

De acordo com aquele jornal, a decisão resultou de um inquérito realizado pela corporação após o caso ter vindo a público.

Os bombeiros são acusados da violação de um outro colega, num suposto ato de praxe. Além da alegada violência sexual, terão ainda filmado a sodomização.

Esta terça-feira, os arguidos foram presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação, acabando por sair em liberdade mediante apresentações semanais na polícia. Ficaram ainda proibidos de entrar no quartel.

