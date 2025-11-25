Onze bombeiros do Fundão detidos por suspeita de crimes de violação e coação sexual

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Onze bombeiros voluntários do Fundão, distrito de Castelo Branco, foram esta terça-feira detidos pela PJ por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, numa praxe.



Onze bombeiros foram detidos no Fundão DR

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Polícia Judiciária revelou que, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e em articulação com a Diretoria do Centro da PJ, deteve, hoje, fora flagrante delito, 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, pela forte suspeita de terem praticado, em duas ocasiões distintas, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira, dois crimes de violação e um de coação sexual.

"Foi vítima um outro bombeiro, com 19 anos, o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços", revelou a PJ, adiantando que a "investigação teve o seu início numa queixa efetuada pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que, em todo o momento, colaborou com esta Polícia".

Os detidos na operação "Integridade" serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.