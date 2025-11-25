Onze bombeiros voluntários do Fundão, distrito de Castelo Branco, foram esta terça-feira detidos pela PJ por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, numa praxe.
Onze bombeiros foram detidos no FundãoDR
Em comunicado enviado à agência Lusa, a Polícia Judiciária revelou que, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e em articulação com a Diretoria do Centro da PJ, deteve, hoje, fora flagrante delito, 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, pela forte suspeita de terem praticado, em duas ocasiões distintas, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira, dois crimes de violação e um de coação sexual.
"Foi vítima um outro bombeiro, com 19 anos, o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços", revelou a PJ, adiantando que a "investigação teve o seu início numa queixa efetuada pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que, em todo o momento, colaborou com esta Polícia".
Os detidos na operação "Integridade" serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.
O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.
Onze bombeiros do Fundão detidos por suspeita de crimes de violação e coação sexual
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Como país, enquanto não formos eficientes e articulados nesta missão, por muito que se reforcem condições de tratamento continuaremos a lamentar-nos pela “elevada prevalência de perturbações psicológicas no nosso país”.
Ao fracasso da extrema-esquerda militar juntou-se a derrota de muita direita que queria ilegalizar o PCP. Afinal, nessa altura, os extremismos à esquerda e à direita não eram iguais. Ainda hoje não são, por muito que alguns o proclamem.