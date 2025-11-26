José Sócrates já tem novo advogado: é o mesmo que defendeu Bruno de Carvalho

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

José Sócrates já tem um novo advogado, no âmbito da Operação Marquês. Segundo avança a CNN Portugal, a defesa do antigo primeiro-ministro passará a ser assegurada por José Preto: a nova procuração deu ontem entrada no tribunal.



José Sócrates, antigo primeiro-ministro arguido no processo Operação Marquês Lusa

O advogado é conhecido por ter representado figuras como Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção do Sporting. Além disso, chegou também a participar no julgamento de Frederico Carvalhão Gil, ex-agente do SIS condenado por espionagem.

O julgamento de José Sócrates foi dado como suspenso até 4 de dezembro, depois do antigo advogado Pedro Deleite ter renunciado ao cargo e do advogado oficioso José Manuel Ramos ter sido dispensado.

José Sócrates está acusado de 22 crimes: incluindo três de corrupção. Acredita-se que tenha recebido dinheiro para beneficiar o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o resort de Vale do Lobo. No total, o processo conta com 21 arguidos.

Em atualização