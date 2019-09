Suspeito de ter matado empresário de marketing confessa crime

O tribunal de Sintra aplicou a medida de coação de prisão preventiva para o alegado autor do homicídio de José Manuel Costa, publicitário morto em agosto deste ano. O juiz do Tribunal de Sintra referiu o "forte" perigo de fuga e de perturbação da ordem para justificar a medida aplicada.O suspeito, natural do Pará, no Brasil, e de 24 anos, terá assumido ao juiz ter de facto sido responsável pela morte de José Manuel Costa, avança o jornal Expresso.José Manuel Costa, tinha 54 anos e era presidente do conselho de administração da "Sustainable Society Initiative", a agência de comunicação do Continente. Tinha conhecido o suspeito do homicídio há poucos meses e manteria com ele uma "relação superficial".O suspeito foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária.

José Manuel Costa era um homem, de 54 anos, cujo corpo foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no concelho de Sintra, no interior da sua habitação, local onde, na noite anterior, o crime foi cometido.



"A Polícia Judiciária realizou múltiplas diligências de investigação, incluindo buscas domiciliárias, as quais permitiram a recolha de elementos probatórios seguros que apontam para a autoria do crime pelo detido", é referido.



De acordo com a investigação da PJ, o "detido era conhecido da vítima e, após uma altercação entre ambos, desferiu-lhe vários golpes de arma branca em zonas corporais vitais, as quais lhe vieram a provocar a morte".



O suspeito esteve ausente do país, tendo regressado a Portugal nos últimos dias.