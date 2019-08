Empresário de marketing morto à facada

José Manuel Costa, de 54 anos, empresários de marketing, fundador da GCI e atualmente chairman da Sustainable Society Initiative, foi morto à facada, ao que tudo indica na madrugada de terça-feira, na sua casa. O empresário foi encontrado com múltiplas feridas no peito e o cenário encontrado indica ter-se tratado de um crime passional.Leia mais no Correio da Manhã