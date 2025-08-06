Dominado fogo de Vila Real

Ao quarto dia, o fogo entrou em fase de resolução, mas, segundo José Guilherme, o dia ainda vai ser de muito trabalho no terreno.

O incêndio que lavra em Vila Real desde sábado foi dado como dominado pelas 07h45 desta quarta-feira, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Incêndio em Vila Real entra em fase de resolução com apoio aéreo PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

"Às 07h45 mudámos a situação deste incêndio para em resolução, isso quer dizer que o incêndio está dentro do seu perímetro, está estabilizado, mas ainda temos alguns pontos muito quentes, outros com alguma chama ativa mas com equipas em trabalho", afirmou José Guilherme, segundo Comandante Regional do Norte, que falava aos jornalistas pelas 8h no posto de comando.

O incêndio que lavra desde às 23h45 de sábado teve início em Sirarelhos e serpenteou a serra do Alvão, passando por várias aldeias, até passar para o concelho de Mondim de Basto, atingindo área do Parque Natural do Alvão (PNA).

"Vamos acompanhando a evolução da situação, o que é que a evolução meteorológica nos traz hoje, mas neste momento o incêndio está na fase de resolução", realçou, referindo ainda que durante a noite estiveram a trabalho 606 operacionais.

Esta manhã, são 512 operacionais que estão espalhados pelo perímetro extenso deste incêndio. Logo que possível, de acordo com o responsável, serão ativados meios aéreos.

"Um helicóptero pesado ou uma parelha de alfas para fazer uma vigilância armada, ou seja, não vão fazer descargas diretas, vão andar em voo carregados e se houver alguma necessidade na hora atuam", explicou.

E se for preciso será também aumentado o número de operacionais.

"Está tudo planeado e agilizado com o comando nacional (...). Ainda há preocupação, o incêndio estar em resolução não é igual a estar em conclusão ou já consolidado, há muito trabalho a fazer, temos muitas zonas quentes que parecem de acompanhamento e de alguma preocupação", repetiu.

Na terça-feira, verificam-se várias reativações durante a tarde e a que mais preocupou foi a de Galegos da Serra, aldeia onde foi feito o confinamento da população devido também ao fumo intenso.

Ali foram concentrados muito meios e, segundo José Guilherme, nunca a população esteve em perigo.

"Em toda a noite houve mais um vez um trabalho de excelência, abnegado e de entrega de profissionalismo de todas estas mulheres e homens que mais uma noite fizeram um esforço para que agora, a esta hora, conseguíssemos ter este incêndio nesta situação", fez questão de destacar o Comandante das Operações de Socorro (COS).

