Suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado "já era conhecido das autoridades"

A PSP deteve o suspeito de 27 anos este sábado pelas 15h no Largo do Martim Moniz. Pelo menos uma das pessoas atropeladas continua internada.

O suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado que foi detido este sábado "já era conhecido das autoridades", adiantou à SÁBADO o porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), subintendente Sérgio Soares. O homem pôs-se em fuga depois de ter atropelado cinco pessoas na noite de sexta-feira na Rua Nova do Almada, na zona centro de Lisboa. Uma jovem continua internada, tendo os restantes atropelados tido alta.

O suspeito, com 27 anos de idade, foi intercetado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, no Largo do Martim Moniz, em Lisboa, pelas 14h40, acrescenta a PSP.

De acordo com as autoridades, as cinco vítimas ficaram feridas, havendo duas em estado considerado grave. Estes foram transportados para o Hospital de Santa Maria, e um dos feridos leves foi assistido no São José. São quatro mulheres e um homem.

O suspeito - que já era conhecido das autoridades da capital por suspeitas de crime contra a propriedade - furtou um carro e tentava fugir com ele quando embateu num ciclomotor, atropelando cinco pessoas. A viatura terá sido furtada momentos antes, tendo o condutor da mesma, após o incidente, fugido a pé. O dono do carro estava perto do local no momento do acidente.

O suspeito foi detido pelas 15h deste sábado.