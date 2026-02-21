Condutor suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado foi detido pela PSP

O suspeito pôs-se em fuga depois de ter atropleado cinco pessoas esta sexta-feira à noite.

A PSP intercetou na tarde deste sábado o suspeito de atropelar cinco pessoas na noite de sexta-feira, na rua Nova da Trindade, no Chiado, em Lisboa. O suspeito estava em fuga.



PSP Lusa

Numa nota enviada pelas 0h45 de sexta-feira, fonte oficial da PSP indicou que a viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas. A viatura terá sido furtada momentos antes, tendo o condutor da mesma, após o incidente, fugido a pé, referiu a PSP, que estava a tentar localizar o suspeito, tendo já a sua identificação.

O atropelamento na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado, teve alerta pelas 22h17 de sexta-feira, tinha adiantado à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

As vítimas são quatro mulheres e um homem, sendo dois feridos graves e três feridos ligeiros, acrescentou fonte da PSP.

Pelas 23:45 de sexta-feira fonte da PSP tinha indicado à Lusa que o proprietário da viatura estava no local do acidente e que os dados iniciais apontavam que o condutor não era o proprietário e que a viatura teria sido furtada.

Para o local foram destacados elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência.