Na reunião da Unidade de Coordenação Antiterrorista dois dias depois do assalto à base militar foi avançada a hipótese de que se podia tratar de uma ataque terrorista.

O material roubados dos paióis de Tancos, em junho de 2017, podia ser utilizado em atos terroristas e representava, por isso, um perigo para a segurança nacional, refere um parecer do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Pina Monteiro.



Este parecer levou a que fosse convocada uma reunião da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT), a 30 de junho de 2017, dois dias depois do assalto, avança o Diário de Notícias esta terça-feira, dia em que tem início a comissão de inquérito parlamentar ao furto de Tancos.



Segundo o DN, a primeira reunião de alto nível para endereçar o tema contou com o então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, dois procuradores titulares do inquérito e representantes da GNR, PJ, PSP, SEF e SIS.



O então Estado-Maior-General das Forças Armadas revelou preocupações com a possibildiade de o material bélico ser usado para ataques terroristas, perocupação partilhada por Amadeu Guerra.



A teoria de moticações terroristas na origem do furto, também defendida pelo diretor do DCIAP, acabou por ser uma das linhas de investigação seguidas pela então procuradora-geral da República Joana Marques Vidal e reconfirmada pela atual titular do cargo, Lucília Gago. Já a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Públlica e as secretas mantiveram-se cautelosas na avaliação das motivações e dos perigos.

A sessão de trabalhos desta terça-feira começa com uma visita dos deputados que constituem a comissão de inquérito aos paióis de Tancos de Santa Margarida, para onde foi transferido todo o material que estava na base.Serão escrutinadas, no Parlamento, as informações que circularam entre as diferenças forças de autoridades nacionais, incluindo a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar. Será também avaliado o nível de conhecimento partilhado pelas várias partes envolvidas, desde as chefias militares até à própria tutela da Defesa nacional. À altura, o ministro da Defesa era Azeredo Lopes que, entretanto apresentou a sua demissão e foi substituído por Gomes Cravinho.