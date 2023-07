Veja a terceira parte do Investigação SÁBADO sobre a coach esta sexta-feira, às 21h30, logo a seguir ao Grande Jornal.

Luana Augusto com Leonor Riso

Susana Torres “usa” CR7 nas sessões de coaching. Veja no Investigação SÁBADO

Susana Torres fala da vida privada dos atletas que seguiu e usa o capitão da seleção nacional como exemplo nos seus cursos, dando a entender que o conhece. Contudo, fonte próxima de Ronaldo diz que o craque "nunca esteve com ela".

A carregar o vídeo ... Teaser Investigação SÁBADO 14 de julho

Perante uma plateia de dezenas de pessoas, não só deu a entender ser amiga e coach do futebolista, como afirmou mesmo ter estado em sua casa, no seu quarto e no quarto dos filhos.

Conheça toda a história no Investigação SÁBADO desta sexta-feira, às 21h30, logo a seguir ao Grande Jornal, na CMTV.