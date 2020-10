Portugal já registou mais de 100 mil casos de Covid-19

A 2.ª vaga da Covid-19 em Portugal está a atingir números de infeções que o país não registou durante março e abril. Esta segunda-feira foram ultrapassados os 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, diagnosticado pela primeira vez em solo nacional a 2 de março. Um em cada quatro dos infetados foi infetado só neste mês de outubro, já que Portugal tinha pouco mais de 75 mil casos da Covid-19 até ao final do mês anterior.

Outubro é já o mês com mais casos de Covid-19, com mais de 25 mil confirmados, e registou quatro recordes de infeções diárias em Portugal - o maior número de infetados num dia foi na passada sexta-feira, com 2.608 novos casos.

Até ao início deste mês, o país apenas tinha registado dois dias com mais de mil casos: 31 de março e 10 de abril. Só nas últimas duas semanas, Portugal regista 12 dias com mais de um milhar de casos, todos consecutivos.

Em média, foram confirmados mais de 1.400 casos de Covid-19 por dia. Se outubro continuar com o mesmo número de casos diários, irá duplicar os casos por dia dos dois piores meses da pandemia (abril e setembro), quadruplicar os valores de junho e julho e quintuplicar os infetados registados por dia em março e maio e sextuplicar os de agosto.

O número de casos ativos, infetados pela Covid-19 que não recuperaram e não foram vítimas da pandemia, também disparou neste período. Até ao fim de agosto, o número de casos ativos da Covid-19 em Portugal apenas ultrapassou os 20 mil durante partes dos meses de abril e maio, até uma atualização de 10 mil recuperados que já estavam recuperados mas não tinham sido registados.

No final de setembro, eram já mais de 25 mil os casos ativos no país. Atualmente são quase 40 mil os infetados pelo novo coronavírus em Portugal.

Até ao momento foram registadas 2.198 vítimas mortais da Covid-19 em Portugal, 227 delas no mês de outubro. Isto torna outubro no segundo mês até ao momento com mais mortes diárias pelo novo coronavírus - cerca de 15 óbitos registados por dia.