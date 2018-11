Ministério Público não está obrigado a acusar esta quinta-feira arguidos do processo sobre o ataque à Academia de Alcochete. Há dois anos, o Supremo disse que a não notificação da especial complexidade era uma mera "irregularidade"

O Ministério Público não está obrigado a acusar, esta quinta-feira, os arguidos do processo sobre o ataque, em Maio, à Academia do Sporting, em Alcochete. Nos últimos dias, tem sido veiculada a tese de que, devido a um lapso do juiz Carlos Delca em não notificar os arguidos do pedido de especial complexidade avançado pela procuradora Cândida Vilar, o prazo do inquérito terminaria e que, em caso de não haver acusação, os arguidos presos preventivamente seriam libertados. Porém, tal pode não ser bem assim, uma vez que o Supremo Tribunal de Justiça, num acórdão de 2016, já referiu que a falta de notificação é uma mera irregularidade.



O caso analisado pelo Supremo é em tudo idêntico ao processo que envolve Bruno de Carvalho, Mustafá e outros 38 arguidos, uma vez que tinha a ver com a ultrapassagem do prazo de inquérito, estando à vista a extinção de uma prisão preventiva. Ultrapassado que foi este prazo, os advogados de um arguido avançaram com um "habeas corpus" (pedido de libertação imediata) no Supremo. Porém, a 30 de Março de 2016, os juízes conselheiros Oliveira Mendes, Pires da Graça e Oliveira Mendes, recusaram o pedido, considerando que "a falta de notificação oportuna" do despacho que declarou a especial complexidade do processo "constitui mera irregularidade processual", que não afecta a "validade do mesmo".



O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o líder da claque JuveLeo, Mustafá, vão aguardar o desenrolar do processo em liberdade, ficando obrigados a apresentações diárias às autoridade. BdC e o líder da claque vão ter que pagar uma caução de 70 mil euros. As medidas de coacção foram conhecidas esta quinta-feira no Tribunal do Barreiro, onde ambos foram ouvidos no âmbito da investigação da invasão à Academia de Alcochete. Assim que foi conhecida a decisão, os apoiantes do antigo dirigente festejaram a libertação de BdC, que veio a uma janela acenar.



Segundo o comunicado do Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, emitido esta quinta-feira, a decisão de não aplicar prisão preventiva deve-se ao facto de não haver provas para manter os dois arguidos detidos. "Apenas em relação à prática do crime de tráfico de estupefacientes imputado ao arguido Nuno Mendes se verificam fortes os indícios resultantes dos elementos de prova constantes dos autos", pode ler-se no documento. Ainda assim, Mustafá também ficou em liberdade.



Bruno de Carvalho está indiciado por terrorismo, sequestro, ameaça agravada, detenção de arma proibida, ofensa à integridade física qualificada e dano com violência. No total, o ex-presidente do clube lisboeta está indiciado por 57 crimes: um de terrorismo, 20 de sequestro, 20 de ameaça agravada, dois de detenção de arma proibida, 12 de ofensa à integridade física qualificada e dois de dano com violência. Mustafá está indiciado pelos mesmos crimes de Bruno de Carvalho, acrescido de um de tráfico de droga.



As detenções, no passado domingo, de ambos foram justificadas num despacho de 38 páginas assinado pela procuradora Cândida Vilar, do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, revela que o Ministério Público (MP) fundamentou a recente detenção e o pedido de prisão preventiva de Bruno de Carvalho, com base sobretudo em três testemunhos de alegados membros "arrependidos" da Juve Leo: Nuno Torres, Filipe Correia Alegria e Guilherme Gata de Sousa. Outras declarações também foram consideradas relevantes pelo MP, por exemplo, aquilo que foi dito pelo antigo responsável do Sporting que fazia a ligação às claques, Bruno Jacinto.



Os investigadores juntaram também às provas algumas frases retiradas dos próprios posts publicados ao longo dos meses no Facebook por Bruno de Carvalho e várias mensagens dispersas que foram encontradas pela GNR em três grupos fechados do WhatsApp. Uma forma de comunicação discreta (não detectável em escutas telefónicas) que foi usada para troca de mensagens privadas entre vários membros da Juve Leo que terão estado envolvidos nos episódios violentos ocorridos na época passada contra os jogadores do Sporting e que culminaram na invasão e nas agressões verificadas na Academia de Alcochete.



O ambiente de autêntico terror no Sporting, que ocorreu principalmente nos meses de Abril e Maio passados, levou agora o MP a responsabilizar criminalmente Bruno de Carvalho e o líder da Juve Leo, conhecido como Mustafá ou Musta. "