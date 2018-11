De acordo com o INE, a taxa de crescimento efectivo foi de -0,18%, o que, explica o instituto, decorreu de uma taxa de crescimento natural de -0,23% e de uma taxa de crescimento migratório positiva de 0,05%.



Apesar do saldo migratório, acrescenta o INE, mantém-se a tendência de decréscimo populacional verificada desde 2010, ainda que se tenha atenuado nos últimos quatro anos.



O número de nascimentos foi de 86.154 (nados-vivos) o que equivale a um decréscimo de 1,1 % em relação a 2016 verificando-se pelo quarto ano consecutivo uma ligeira recuperação.



Por outro lado, os dados revelam também que a idade média das mulheres ao nascimento de um filho foi de 31,2 anos (31,1 em 2016), enquanto a idade média ao nascimento do primeiro filho se manteve idêntica à observada em 2016 (29,6 anos).



Em 2017 morreram 109.758 pessoas, menos 0,7% relativamente a 2016 (110.573) e o número de óbitos infantis foi 229, menos 53 face a 2016, o valor mais baixo observado em Portugal desde que há registos.



A taxa de mortalidade infantil diminuiu para 2,7 mortes por mil nados-vivos.



Relativamente à imigração, a estatística revela que durante o ano de 2017 tenham entrado em Portugal 36.639 imigrantes permanentes, mais 22,4 % que em 2016 (29.925) e tenham saído 31.753 emigrantes permanentes, menos 17,0% que em 2016.

