Ex-presidente do Sporting está em liberdade mas foi incluído na acusação do caso de Alcochete. MP refere 98 crimes, incluindo terrorismo e sequestro.

O Ministério Público acusa Bruno de Carvalho de ser o autor moral do ataque a Alcochete. Na acusação, citada e avançada pelo Correio da Manhã, a procuradora Cândida Vilar acusa o ex-presidente de 98 crimes, entre os quais terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e detenção de arma proibida.



O MP considera que o ex-presidente do clube leonino foi o principal instigador do ataque concretizado por membros da Juve Leo e de um uma facção mais radical desse grupo, os "casuals". A procuradora adianta que Bruno de Carvalho criou um clima de violência nas semanas que antecederam o ataque a Alcochete, como com a publicação que fez no Facebook após o jogo como Atlético de Madrid, e sujeitou os jogadores do Sporting a um tratamento não compatível com a natureza humana.



Esta quinta-feira, o juiz de instrução Carlos Delca considerou não haver indícios fortes para justificar a aplicação de prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação, que era pedida pelo Ministério Público para Bruno de Carvalho e para o líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá. Os dois arguidos deixaram o Tribunal do Barreiro, sujeitos a apresentação diária às autoridades e com caução de 70.000 euros, depois de terem sido detidos no domingo por suspeitas de envolvimento no ataque de 15 de Maio à Academia do Sporting, de que resultou a constituição de 38 arguidos, todos em prisão preventiva.



À chegada a casa, o ex-presidente do Sporting assumiu que os dias que passou detido foram muito difíceis. "Este é o pior momento da minha vida. Foram dias terríveis", disse , acrescentando: "É um Bruno muito diferente que sai daqui, não sei se melhor ou pior". "Só quem passa por esta situação percebe o quão diferente é um ser humano quando é privado de coisas tão simples", sublinhou. BdC recusou responder a perguntas, prometendo fazer uma declaração mais tarde.