Mustafá, líder da Juventude Leonina, dirigiu breves palavras aos jornalistas ao sair em liberdade do Tribunal do Barreiro. "Se o tribunal entendesse que era o autor moral, eu não estava aqui fora. Não sou traficante e não sou terrorista. Sou líder da Juve Leo. Acha isto justo? Acha que saio daqui satisfeito? Claro que não! Isto valeu tudo. Veja o processo. Não tenho nada a ver com isto", afirmou aos jornalistas.O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá saíram em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete. Em comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, lê-se que foi determinado, além das apresentações diárias aos órgãos de polícia criminal, o pagamento por cada um dos arguidos de uma caução de 70 mil euros.