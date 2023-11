Sou sexy. Votas em mim?

Antes de se estrear no comentário da SIC, Pedro Nuno Santos foi ao barbeiro. “Ele queria suavizar a imagem, não ter a barba tão cerrada”, conta fonte próxima do socialista. Após sair de cena como ministro das Infraestruturas, regressou aos holofotes ao assumir o seu lugar como deputado e comentador televisivo – e com a demissão prematura de António Costa, anunciou a sua candidatura à liderança do PS no dia 13 de novembro. Uma semana depois, muda a sua fotografia de perfil nas redes sociais. Nos comentários à fotografia, acumulam-se os piropos ao candidato socialista: “que charme”; “gatinho”; “as minhas pernas até tremeram”, lê-se em vários. Luís Paixão Martins, guru de comunicação do PS, escreveu que Pedro Nuno santos tem “carisma”, coisa que não se compra, ou se tem, ou não se tem. José Miguel Júdice, ao comentar a corrida interna no PS, disse no seu espaço de comentário na SIC que há políticos mais adequados para um fim de semana romântico, outros “para casar”. Mas, afinal, o sex appeal pode render votos nas urnas?