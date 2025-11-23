Sábado – Pense por si

Sondagem revela que maioria dos portugueses quer demissão da Ministra da Saúde

Ana Paula Martins continua sob pressão.

Uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e a CMTV revela que a maioria dos portugueses defende a demissão da Ministra da Saúde. Quase 60 por cento dos inquiridos (58,4%) é favorável à saída de Ana Paula Martins; 28,3 por cento dizem que a ministra deve manter-se no cargo e 13,3 por cento não emitiram qualquer opinião.

Embora esteja já há algum tempo debaixo de fogo, contestada pela oposição e por muitos profissionais do setor, Ana Paula Martins continua a merecer a confiança de Luís Montenegro.

Tópicos Profissionais de saúde Saúde Ana Paula Martins CMTV Luís Montenegro
