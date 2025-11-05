Sábado – Pense por si

Portugal

Leitão Amaro sobre demissão da ministra da Saúde: "Espuma mediática vai passar e rebentar"

Lusa 17:44
As mais lidas

"Não nos distraímos com essa espuma mediática, essas discussões que começam e acabam nos jornais", afirmou o ministro.

O ministro da Presidência recusou esta quarta-feira comentar diretamente notícias que dão conta da vontade da ministra da Saúde sair do Governo, mas assegurou que Ana Paula Martins "vai continuar a fazer trabalho hercúleo" no setor.

Ministro recusa comentar saída da ministra da Saúde do Governo
Ministro recusa comentar saída da ministra da Saúde do Governo FILIPE AMORIM/LUSA

Na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro foi questionado várias vezes se a ministra da Saúde está ou não de saída do Governo, depois de notícias do Observador e do Expresso que dão conta de que Ana Paula Martins quererá deixar o Executivo, em data a acertar com o primeiro-ministro.

"Não nos distraímos com essa espuma mediática, essas discussões que começam e acabam nos jornais, em comentários", afirmou, sem nunca responder diretamente.

Quando questionado se todo o Governo está solidário com a ministra, como afirmou na quarta-feira Paulo Rangel, Leitão Amaro respondeu afirmativamente.

"Todos no Governo sabemos isto: se há alguém no Governo que herdou uma herança pesada, e que tem feito, e tem que fazer, e vai continuar a fazer um trabalho hercúleo para resolver um problema dramático deixado no Serviço Nacional de Saúde, se há alguém que essa herança pesada, mas a capacidade, a confiança para a resolver, é seguramente a ministra da Saúde Ana Paula Martins", disse.

O ministro da Presidência considerou que as perguntas insistentes sobre uma eventual remodelação governamental fazem parte de um "exercício mediático, de especulação, que começa e acaba aí", defendendo que os portugueses esperam do Governo "medidas concretas".

"E deixar a especulação mediática onde ela está, e vai ficar. Como espuma que é, vai passar, e vai rebentar, e vai desaparecer em pouco tempo", vaticinou.

Leitão Amaro elogiou "a coragem" da ministra Ana Paula Martins, em particular, e do Governo, em geral, dizendo que o executivo PSD/CDS-PP encontrou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "em péssima condição" quando chegou ao poder, em abril de 2024.

"Ainda há situações onde as coisas não funcionam como desejamos? Há. Reconhecemo-las, reconhecemos com humildade que temos que fazer mais, todos nós, mas já temos resultados", defendeu.

Como exemplos, apontou a realização de mais cirurgias do que no ano passado ou a redução nas listas de espera acima do tempo máximo de resposta garantida, bem como o aumento das consultas hospitalares.

O ministro fez questão de salientar que "não são especulação" os problemas registados no SNS (e as perguntas e notícias sobre os mesmos), mas as questões que envolvem a continuidade da ministra.

"Enquanto houver pessoas em Portugal que não são atendidas com o acesso, a qualidade e a celeridade que devem, nós não podemos estar satisfeitos. O que é que fazemos perante isso? Não nos lançamos em discussões mediáticas, estéreis, que são normais do espaço mediático e que não existem no Governo. O que é que dizemos? Dizemos aos portugueses aquilo que nos cabe, que é fazer. E que a senhora ministra da Saúde tem e vai continuar a fazer, que é trazer resultados de melhoria", disse.

Questionado sobre os alertas deixados pelo Presidente da República que pediu um pacto sobre saúde e alertou para a falta de uma estratégia de longo prazo, Leitão Amaro defendeu que o Governo está a tomar medidas com vários alcances, sem nunca se referir diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa.

"Nós estamos a fazer tudo, por isso é que o Plano de Emergência se chamava Plano de Emergência e Transformação, com coisas de curto prazo e com coisas de médio e longo prazo", defendeu.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Desastres acidentes e emergências Resposta de emergência Ministro (governo) Saúde António Leitão Amaro Ana Paula Martins Serviço Nacional de Saúde Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Leitão Amaro sobre demissão da ministra da Saúde: "Espuma mediática vai passar e rebentar"