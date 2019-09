Primeiros sintomas de um linfoma são confundidos com gripe

O linfoma é uma doença maligna do sangue que se desenvolve no sistema linfático e se caracteriza pela multiplicação anormal de linfócitos (tipo de glóbulos brancos que têm como função a defesa do organismo contra agentes exteriores como os vírus e as bactérias) e que se acumulam nos gânglios, levando à formação de massas.

