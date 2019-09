ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

"Não tenho particular entusiasmo em ser deputado", confessou Rui Rio em entrevista à Lusa. Ora, Rui Rio já o foi, em três legislaturas, entre1991 e 2001. Tirando o estranho caso do carro alegadamente com erva a crescer por baixo, não teve problemas. O carro, um Simca, é que se transformou mesmo num braço de ferro com a secretária-geral da Assembleia da República. Rio, num momento irrefletido, resolveu trazer para Lisboa e deixava-o no parque da Assembleia da República, mesmo ao fim de semana.Mas mesmo em Lisboa pouco ou nada usava o carro, que por ali ficou, pelo menos até a secretária-geral da AR detetar o que pareciam sinais de abandono: consta que havia já erva a crescer por baixo (garante uma testemunha contemporânea) e dava mau ar ao recinto. Houve um finca-pé. "Ele é teimoso", admite uma fonte partidária. Mas acabou por por ter de ceder e levar dali a viatura.Mas houve mais peripécias.