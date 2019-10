PS vence mas consegue resultado distante da maioria absoluta e PSD em torno da votação alcançada por Passos Coelho em 2015. São estas as principais conclusões da sondagem feita para o Público e a RTP pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (Cesop-UCP).

Comparativamente ao estudo de maio da Católica, verifica-se uma tendência de descida do PS e de subida do PSD. Outra conclusão relevante desta sondagem assenta na ideia de que, no pior cenário, não bastará aos socialistas entenderem-se com uma só força para alcançar o mínimo de 116 deputados que conferem maioria absoluta no Parlamento.Com um resultado na casa dos 30%, o PSD poderá conseguir um resultado em linha com o de 2015, eleição em que concorreu coligado com o CDS, e construir uma bancada parlamentar com um número de deputados próximo dos atuais 89.Já sobre a preferência para o cargo de primeiro-ministro, os inquiridos mostraram-se claramente favoráveis a que António Costa continue em São Bento. Enquanto 51% preferem o secretário-geral socialista, António Costa, para primeiro-ministro, apenas 25% mostram preferência pelo presidente do PSD, Rui Rio.