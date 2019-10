A coordenadora do Bloco de Esquerda , Catarina Martins, mostrou-se esta terça-feira perplexa pelo facto de, na última semana de campanha, "haver partidos que falam de tudo menos do país que querem" e do programa que têm para os eleitores.Em declarações durante uma arruada, em Braga, Catarina Martins foi confrontada sobre o facto do líder do PSD, Rui Rio, já ter nomes escolhidos para as pastas caso venha a formar Governo."Eu às vezes fico algo perplexa por estarmos na última semana de campanha e haver partidos que falam de tudo menos do país que querem", respondeu.A líder bloquista estranha assim, que "nalguns partidos" e "tão perto das eleições" legislativas de domingo, ainda não tenha sido possível perceber que "programa é que querem"."O que é que vão fazer sobre as pensões? Como é que vão responder aos trabalhadores por turnos e de trabalho noturno? Exatamente qual é a proposta que têm para proteger o Serviço Nacional de Saúde ? Isso é o que conta. O que é que vão fazer com os transportes?", perguntou.Questionada sobre a quem se dirigiam estas críticas, Catarina Martins lembrou que lhe perguntaram sobre partidos que estão "a discutir nomes antes de discutir proposta"."Nós, no Bloco de Esquerda, estamos a apresentar programa, estamos a apresentar proposta para puxar pelo país e não há ninguém que não saiba que a força que o BE tiver nas eleições será a força para tudo o que pudermos fazer para melhorar a vida concreta das pessoas: salários, pensões, saúde, transportes, transição ecológica", respondeu.