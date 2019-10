Sondagem: PS volta a subir nas intenções de voto e PSD desce ligeiramente

Depois do seu pior resultado em sondagens dos últimos meses, eis que o PS recupera e sobe quase dois pontos percentuais na mais recente projeção da Pitagórica para a TSF, JN e TVI. Os socialistas registaram 37,4% das intenções de voto, com o PSD a descer 0,1% - para os 28,5%.





A três dias das eleições legislativas, a mesma sondagem coloca outros partidos também a descer, com Bloco de Esquerda a cair seis décimas para os 8,9%, a CDU a descer quatro décimas para os 7,4% e o CDS a perder duas décimas e a fixar-se nos 4%.Além do PS, só outro partido com assento parlamentar subiu nas intenções de voto: o PAN de André Silva subiu nove décimas e está cada vez mais próximo dos centristas liderados por Assunção Cristas, recolhendo 3,8% das intenções na projeção diária para esta quarta-feira.Entre os pequenos partidos sem assento parlamentar, o CHEGA é o que parece estar mais perto de chegar a São Bento, recolhendo 1,5% das intenções de voto, seguido do partido Aliança de Santana Lopes, que subiu para os 1,1%. Já o LIVRE e a Iniciativa Liberal registaram quedas, acumulando agora, respetivamente, 0,8% e 0,4% das intenções de voto.