Sondagem coloca PS e PSD separados por 9,4 pontos percentuais

A última sondagem da Pitagórica para a TVI, o JN e a TSF indica que PS e PSD devem acabar o dia 6 de outubro separados por 9,4 pontos percentuais. Os dados revelados esta sexta-feira indica que os socialistas registam 37,2% das intenções de voto, tendo perdido ao longo da campanha três pontos percentuais. Caso se confirmem os números, os socialistas não alcançam a maioria absoluta nestas legislativas O PSD, que recuperou terreno, deve alcançar 27,8% dos votos. O Bloco de Esquerda deve fechar o "pódio", com 9,2%.A CDU regista 9,2% das intenções de voto, seguido do PAN com 4,6%. Deste modo, esta sondagem coloca o CDS em último lugar entre os partido que têm assento parlamentar (4,6%).