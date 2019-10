Incidente entre Costa e cidadão no último dia da campanha chega à imprensa internacional

A principal cadeia espanhola de rádios noticiou esta sexta-feira que o primeiro-ministro português, António Costa, "pierde los nervios" (perdeu a cabeça, numa tradução livre) no último dia de campanha para as legislativas de domingo. A SER acrescenta que o também líder do PS foi travado pelos seguranças quando se dirigia ao popular aos gritos de "mentiroso".



O diário El Mundo sublinha a "tensão" depois de um idoso ter acusado Costa de estar de férias durante a tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande. "[Costa] pareceu perder o controlo, escreve o jornal de Madrid.



Já o catalão La Vanguardia refere que "as campanhas eleitorais põem à prova os nervos dos políticos" para explicar que "a algumas horas do fecho da campanha" este foi um dia mau para "perdir los nervios".





Seguranças travam Costa após conflito com cidadão sobre Pedrógão Grande O último dia de campanha do PS ficou marcado por um momento de tensão envolvendo o secretário-geral dos socialistas, António Costa. Quando a arruada "rosa" estava no Terreiro do Paço, em Lisboa, o também primeiro-ministro foi abordado por transeunte e acusado de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande, no verão de 2017.