As eleições europeias são já este domingo, dia 26 de maio, mas há quem não conheça um único nome de um eurodeputado português. De acordo com uma sondagem da Expresso/SIC, feita pelo ISCTE/ICS, 69% dos portugueses não consegue identificar um único membro eleito por Portugal no Parlamento Europeu.

À pergunta da sondagem para identificar um representante português em Bruxelas, 54% admitiram não saber, 14% disseram um nome incorreto e 1% dos inquiridos recusou responder. O Expresso indica que os que mais falharam esta missão são os jovens com menos de 24 anos – apenas 47% conseguiu identificar um eurodeputado. Os que mais acertaram (68%) admitiram ser simpatizantes do PSD.