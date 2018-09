Debate sobre estatutos divide PSD Lisboa

O líder da concelhia do PSD Lisboa convocou uma assembleia de militantes para discutir as propostas de alteração aos estatutos do partido. Mas há quem defenda que a reunião é irregular.

Os militantes de Lisboa do PSD foram convocados para debater as propostas de alteração aos estatutos do partido que vão ser votadas no Conselho Nacional de 12 de Setembro nas Caldas da Rainha. Mas há quem defenda que a convocatória é irregular.



É que, segundo os estatutos do PSD, para ser regular a assembleia de militantes teria de ter tido uma convocatória publicada no Povo Livre, o órgão oficial do partido.



Paulo Ribeiro, presidente da concelhia social-democrata de Lisboa, defende-se explicando que a última edição do Povo Livre "foi publicada em Julho e a próxima sairá apenas no dia 12 de Setembro", o dia do Conselho Nacional onde vão ser votadas as propostas de alteração aos estatutos.



"Não era possível ser de outra forma. Mas era a única maneira de dar oportunidade aos militantes de Lisboa de debater as propostas", diz à SÁBADO Paulo Ribeiro, que convidou para a reunião os autores das propostas que foram apresentadas no Congresso de Fevereiro, mas que ainda não foram debatidas internamente fora do grupo de trabalho constituído para o efeito.



Ribeiro diz mesmo que "os militantes de Lisboa são os únicos no país que vão ter oportunidade de debater estas propostas" e sublinha que "há um número significativo de militantes de Lisboa que são conselheiros nacionais e vão ter de votar" estas alterações aos estatutos.



De resto, Paulo Ribeiro frisa que a convocatória enviada explica aos militantes o porquê da não publicação no Povo Livre.



"Em virtude de a primeira edição do Povo Livre pós-férias ser publicada no dia 12, não foi possível convocar esta Assembleia nos termos previstos nos estatutos do nosso partido. No entanto, dada a oportunidade e a relevância política da discussão das propostas de alteração de estatutos, entenderam a Mesa e a Comissão Política realizar esta assembleia, sem carácter deliberativo. Oportunamente, será convocada nova assembleia ordinária nos termos previstos nos estatutos do PSD", lê-se na nota que convoca os militantes para o encontro na próxima segunda-feira, dia 10, às 21h no Hotel Roma, em Lisboa.



O líder da concelhia frisa, aliás, que esta assembleia "não tem carácter deliberativo" e que os críticos apenas querem "gerar confusão".



A confusão foi gerada nas redes sociais num grupo de militantes do PSD no qual se questiona a legalidade da assembleia de militantes e o tema é sensível porque quando Paulo Ribeiro era oposição ao então líder interino da concelhia, Rodrigo Goncalves, impugnou uma assembleia para a eleição dos candidatos do partido às autárquicas invocando a falta de publicação de convocatória no Povo Livre.



Contactado pela SÁBADO, Rodrigo Gonçalves não quis fazer comentários, explicando que não irá à reunião por estar fora do país.



No entanto, fonte da equipa que antecedeu a Paulo Ribeiro na concelhia assegura que mesmo não sendo deliberativa, "a assembleia de militantes é irregular".



"Se lhe quisessem chamar reunião, não tinha mal nenhum. O problema é fazerem uma convocatória com ordem de trabalhos e tudo", diz a mesma fonte.



O episódio só ganha relevância por ser um sinal de divisão interna na concelhia do PSD Lisboa.