O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai falar da sua experiência como governante em tempos de crise esta quarta-feira, às 14h15, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.



"José Sócrates foi primeiro-ministro nos anos da crise na sequência da falência do Lehman Brothers e por isso achámos interessante que pudesse fazer uma retrospectiva do que foi a sua acção e o seu pensamento nesse período", explicou o presidente do Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica, Simão Carvalho, ao Expresso.



Para o responsável apesar do antigo chefe de Governo ser uma figura controversa, é também alguém "incontornável no panorama político português. Assim, acrescentou ao mesmo jornal, é natural procurar saber quais "eram os seus projectos para encontrar uma solução para a crise".

A conferência de Sócrates é a quarta de um ciclo de conferências chamado "Economia Hoje, Futuro Amanhã" e cujo primeiro convidado foi Pedro Passos Coelho – que debateu o Orçamento do Estado 2018. Jorge Coelho, Marques Mendes e Teodora Cardoso foram outros dos convidados pelos estudantes para as palestras.