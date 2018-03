Vídeo: Força Aérea resgata italiano no mar dos Açores

Um helicóptero e um avião estiveram envolvidos no resgate de um tripulante de um cruzeiro, este domingo, perto da ilha Terceira.

A Força Aérea resgatou este domingo, 18 de março, um italiano de 75 anos que navegava a bordo de um navio e que precisou de cuidados médicos urgentes.



O cruzeiro de passageiros encontrava-se a 648 quilómetros a sudoeste da ilha Terceira quando foi solicitada assistência médica urgente.



Foi enviado um helicóptero, um EH-101 MERLIN, e avião (C-295M), para detectarem a embarcação. O helicóptero descolou da base das Lajes, na ilha Terceira às 17H35, com uma equipa médica militar a bordo.



O tripulante foi resgatado com sucesso e, posteriormente, transportado para o Aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, onde aguardava uma ambulância para o levar até ao Hospital do Divino Espírito Santo, informa o comunicado da Força Aérea.



No espaço de duas semanas, é a sexta vez que a Esquadra 751 – "Pumas" é chamada para efetuar resgates, com um total de 20 pessoas transportadas.