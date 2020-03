A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou esta manhã a existência de 59 casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. Destes, 57 pessoas encontram-se internadas.





Sob observação clínica, estão 3.066 pessoas. A aguardar resultado laboratorial, estão 83 pessoas.A maioria dos casos continua a registar-se no norte do País, com 36 pessoas infetadas. Segue-se a zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 17 casos.Entre os casos importados, registam-se dois de Espanha, nove de Itália, e um que ainda se mantém em investigação e que estará ligado à Alemanha ou Áustria.Existem seis cadeias de transmissão ativas.O grupo etário em que se encontram mais casos é o dos 40 aos 49 anos: há sete homens e nove mulheres infetados com o Covid-19. Há ainda duas pessoas com mais de 80 anos infetadas, dois homens.Também uma criança, entre os 0 e os 9 anos, está infetada. O segundo grupo etário mais afetado é o dos 10 aos 19 anos (onze casos), seguindo-se a faixa dos 30 aos 39 anos (nove casos).