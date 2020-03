Médicos de Santa Maria que tiveram contacto com doentes de Covid-19 trabalham de máscara

Depois de se saber que os dois doentes internados com pneumonia no Santa Maria têm, afinal, coronavírus, o hospital suspendeu os internamentos nas três unidades por onde os pacientes passaram – Medicina 1B, 2B e 2C. A decisão foi tomada depois de se perceber que os dois doentes podem facilmente ter contagiado várias pessoas. "Um deles passou três dias no corredor, onde passam visitas, com uma ventilação menos invasiva mas com recurso a aerossóis [este tipo de ventilação pode, potencialmente, espalhar um grande número de gotículas pelo ar]. Esteve nos serviços 2B e 2C", explica uma fonte próxima à SÁBADO. O outro caso, sabe à SÁBADO, esteve internado no terceiro serviço em causa, a Medicina 1B. Ambos estarão, agora, isolados numa unidade de cuidados intensivos respiratórios, juntamente com um terceiro doente infetado com o Covid-19. Parte dos médicos que estiveram em contacto com estes doentes teve, no entanto, instruções para continuar a trabalhar – de máscara.

"Foram estabelecidos vários grupos: os sintomáticos, os profissionais com fatores de risco pessoais e os que não têm fatores de risco pessoais, que serão a maioria. Para os últimos, o que estaria definido, se contactasse a linha Saúde 24, seria uma quarentena, um isolamento. E o que lhes está a ser proposto é que continuem a trabalhar, com uma máscara, o que nos parece muito pouco razoável. Um médico que tem contacto diário com enfermearias de medicina interna – onde estão doentes com maior risco, de maior idade –, e que continua a trabalhar, representa um enorme risco. Um profissional de saúde que tenha contacto com o Covid-19 deve ser imediatamente colocado de quarentena, sobretudo para proteção dos doentes, porque está num local em que pode infetar muitos pacientes, e muitos deles de risco", diz à SÁBADO Noel Carrilho, presidente da Federação Nacional dos Médicos.

Cada um dos serviços em causa tem cerca de 20 enfermeiros, além de médicos e auxiliares. O número total de camas rondará as 90 – 20 por serviço, além de espaço para 10 camas em cada um dos três corredores. Os pacientes, dois homens com mais de 60 anos, estavam internados no hospital há vários dias, ambos com um diagnóstico de pneumonia. Só na segunda-feira, dia 9, terão sido testados para o Covid-19. Todos os doentes que estiveram internados nestes serviços vão ser submetidos ao teste ao Covid-19, incluindo os doentes que já tiveram alta e que foram transferidos para outras enfermarias.

Existem, neste momento, 59 casos oficiais de Covid-19 em Portugal e mais de 3 mil suspeitos. O Hospital de Santa Maria tem um hospital de campanha, uma estrutura provisória cedida pela Cruz Vermelha, onde estão a ser testados os casos suspeitos de coronavírus.

A SÁBADO tentou confirmar estas informações com o Hospital de Santa Maria, que remeteu para a Direcção Geral de Saúde (DGS). Até ao momento, não foi possível ter resposta da DGS.