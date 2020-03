Jovem de 17 anos infetada com coronavírus foi três vezes às urgências

José DiasHá 2 horas

Este caso é alarmante, numa altura destas isto não pode acontecer. Foi preciso ir três vezes as urgências para que conseguissem perceber que estava infectada com o Covid-19. Nas duas primeiras vezes deram-lhe alta, quando ela apresentava uma sintomatologia daquelas.

Agora alguém devia ser responsabilizado por isto, porque o facto de a paciente não ter sido atempadamente internada contribuiu para a propagação do vírus e impediu a referenciação do tal grupo de amigos potencialmente infectados, apesar disso a paciente infectada também esteve três vezes nas urgências e agora ninguém sabe com quantas pessoas ela lá terá estado em contacto!

Isto retira alguma credibilidade, porque aqui a catástrofe parece residir na própria instância! Como foi possível depois a DGS a ter voltado a não validar como suspeita de Covid-19, apesar de ter sido informada, nesse dia, de que a jovem havia estado em contacto com colegas que tinham regressado de uma viagem a Milão?!...