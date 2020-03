Coronavírus. Profissionais de saúde do Santa Maria isolados

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diagnosticou o novo coronavírus em dois doentes que tinham sido internados há alguns dias com complicações respiratórias, havendo, segundo noticiaram outros meios de comunicação, a possibilidade de que a enfermeira-chefe do hospital estivesse também contaminada. No entanto, segundo confirmou fonte da Ordem dos Enfermeiros à SÁBADO, não há ainda nenhuma indicação de algum profissional de saúde infetado por ainda não terem sido realizados os testes.



Estes profissionais de saúde, que estiveram em contacto com os doentes infetados, estão de momento em isolamento. Pertencem a três medicinas do serviço de Santa Maria.



Os doentes, por não terem sido inicialmente diagnosticados como tendo o vírus, foram acompanhados por pessoal médico e enfermeiros que não tinham as proteções necessárias.





Numa audição hoje no Parlamento, a ministra da Saúde, Marta Temido, reforçou que "é preciso respeitar a cadeia de comando técnico" na resposta à epidemia de Covid-19. A governante falava na audição regimental, na Assembleia da República, perante os deputados da comissão de Saúde.



DGS confirma 59 infetados com o novo coronavírus em Portugal

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou esta manhã a existência de 59 casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. Destes, 57 pessoas encontram-se internadas.



Sob observação clínica estão 3.066 pessoas. A aguardar resultado laboratorial estão 83 pessoas.



A maioria dos casos continua a registar-se no norte do País, com 36 pessoas infetadas. Segue-se a zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 17 casos.



Entre os casos importados, registam-se dois de Espanha, nove de Itália, e um que ainda se mantém em investigação e que estará ligado à Alemanha ou Áustria.



Existem seis cadeias de transmissão ativas.



O grupo etário em que se encontram mais casos é o dos 40 aos 49 anos: há sete homens e nove mulheres infetados com o Covid-19. Há ainda duas pessoas com mais de 80 anos infetadas, dois homens.



Também uma criança, entre os 0 e os 9 anos, está infetada. O segundo grupo etário mais afetado é o dos 10 aos 19 anos (onze casos), seguindo-se a faixa dos 30 aos 39 anos (nove casos).