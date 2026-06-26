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26 de junho de 2026 às 14:00

Português na Venezuela: "O meu filho perguntou porque é que ele se salvou e a mulher e a filha não"

Manuel Sardinha, residente português em La Guaira, na Venezuela, descreveu o cenário de devastação deixado por dois fortes sismos, de magnitude 7.2 e 7.5, que atingiram o país.

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