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Sistema de receitas em baixo: farmácias não as conseguem ler e médicos não conseguem passá-las

CM 10:35
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Farmácias com dificuldades para vender medicamentos comparticipados.

Uma falha no sistema informático de passagem de receitas está a impedir que os médicos passem receitas e que as farmácias consigam ler as que já tinham sido passadas. Segundo avança a SIC Notícias, esta anomalia impede que as farmácias, a nível nacional, vendam medicamentos comparticipados.

Farmácias queixam-se de prejuízos
Farmácias queixam-se de prejuízos Manuel Moreira

A mesma fonte refere que também foram registados problemas informáticos nos hospitais de Loures, Almada e no IPO do Porto.

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