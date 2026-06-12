Sistema de receitas em baixo: farmácias não as conseguem ler e médicos não conseguem passá-las

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
Farmácias com dificuldades para vender medicamentos comparticipados.
Uma falha no sistema informático de passagem de receitas está a impedir que os médicos passem receitas e que as farmácias consigam ler as que já tinham sido passadas. Segundo avança a SIC Notícias, esta anomalia impede que as farmácias, a nível nacional, vendam medicamentos comparticipados.
A mesma fonte refere que também foram registados problemas informáticos nos hospitais de Loures, Almada e no IPO do Porto.