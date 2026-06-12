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Falha informática paralisa centros de saúde e condiciona atividade clínica

Lusa 11:02
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Impedindo o acesso aos processos clínicos dos utentes, a prescrição de medicamentos e a requisição de exames.

Uma falha informática está a paralisar os cuidados de saúde primários em todo o país, impedindo o acesso aos processos clínicos dos utentes, a prescrição de medicamentos e a requisição de exames, alertou esta sexta-feira o Sindicato Independente dos Médicos.

Centros de saúde com limitações esta sexta-feira
Centros de saúde com limitações esta sexta-feira Luís Guerreiro/Cofina

"Neste momento existe uma falha do sistema informático a nível nacional nos cuidados de saúde primários", disse à agência Lusa o secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Hugo Cadavez.

Segundo o dirigente sindical, a interrupção dos sistemas informáticos começou cerca das 08:50 e está a provocar constrangimentos significativos na atividade dos centros de saúde.

Explicou que os profissionais não conseguem consultar os processos dos doentes, aceder aos antecedentes clínicos, prescrever medicamentos ou requisitar exames complementares de diagnóstico.

De acordo com o responsável do SIM, a situação afeta médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, incluindo os serviços administrativos das unidades de cuidados de saúde primários.

Nos hospitais, acrescentou, os constrangimentos verificam-se nos sistemas que dependem de ligação à internet.

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