Portugal

Sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Luana Augusto
Luana Augusto 12:17
Abalado foi sentido pelas 12h14 e teve como epicentro Alenquer. Dois minutos depois foi registada uma réplica.

Um sismo de magnitude 4,1 na Escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na zona de Lisboa pelas 12h14. Segundo o IPMA, o epicentro localizou-se a "4 quilómetros a Oeste-Noroeste de Alenquer" e o abalo registou-se a 15 quilómetros de profundidade.

Dois minutos depois, pelas 12h16, foi registada uma réplica com a mesma magnitude (4,1), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, com profundidade foi de 2 quilómetros. Em comunicado, o IPMA não faz menção a este segundo abalo. 

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANAPEC) confirmou a existência de um terramoto e adiantou que, pelo menos por enquanto, "não há registo de danos pessoas ou materiais". 

Logo após os abalos, o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ficou em baixo.

A Proteção Civil relembrou ainda algumas das principais em caso de sismo. Entre elas está, por exemplo, não recorrer às escadas caso esteja num dos andares superiores, não utilizar elevadores, ou manter-se afastado de janelas e espelhos.

Em atualização

