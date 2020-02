Para António Ventinhas, o pedido de um parecer complementar à polémica diretiva sobre a hierarquia no Ministério Público "dá a entender que vai avançar", apesar dos protestos. Esta terça-feira, até o Presidente da República saudou a suspensão da publicação da diretiva em Diário da República.

Para Marcelo, Lucília Gago "deu um passo importante no sentido de, por um lado, esclarecer dúvidas, que eram muitas e existiam, e, por outro lado, contribuir para uma distensão numa magistratura que é muito importante". Mas Ventinhas vai mais longe.

"A PGR tem dúvidas sobre a diretiva que emitiu", considera o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP). Lamenta a forma "precipitada e imponderada" como surgiram estas regras. "A PGR promulgou o parecer apressadamente, depois veio esclarecer com uma nota de imprensa que também não era clara, e menos de uma semana depois, há dúvidas sobre os pontos da própria diretiva. Há muita falta de ponderação, este assunto não pode ser resolvido sem ela e é estrutural para o MP", frisa.

"No nosso entender a diretiva deve ser revogada. O processo deve ter desde início uma devida ponderação, sem remendos em cima de remendos", garante. António Ventinhas recorda que vai pedir a revogação da diretiva, por abaixo-assinado e mobilização da classe.

O sindicato não teve acesso ao parecer completo. Este foi divulgado sem as votações, nem assinaturas.

Esta tarde, decorre uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para discutir o parecer polémico, que reforça os poderes da hierarquia face à autonomia dos procuradores. Lucília Gago tornou diretiva o parecer que permite aos superiores revogar ou modificar decisões anteriores sem o levar a discussão no CSMP.



"Isto é uma trapalhada", lamenta António Ventinhas.