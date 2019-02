O caso do financiamento da greve dos enfermeiros já levou o PS e PSD a pediram transparência nas situações de crowdfunding.

Como a resposta à questão de quem está a financiar a greve dos enfermeiros, que se tem prolongado em várias iniciativas no ano passado e em 2019, continua sem uma resposta oficial, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou que irá investigar o fundo solidário que já contribuiu com 784 mil euros usados para financiar as greves.

Apesar de a lei sobre o financiamento colaborativo ter apenas um ano e a regulamentação ainda estar por terminar, a ASAE decidiu iniciar já uma investigação por causa das suspeitas que se têm levantado no crowdfunding da greve.

"As circunstâncias atuais precipitaram uma avaliação prévia às seis campanhas ativas, entre as quais a dos enfermeiros", revela o inspetor-geral da ASAE, Pedro Gaspar, ao Expresso. Este garante ainda que a investigação partiu da organização e que "não existiu qualquer indicação do Governo".

A ASAE irá começar por analisar o regime jurídico das plataformas usadas para custear a greve, que estão registadas na Direção-Geral das Atividades Económicas, de forma a verificar as informações disponibilizadas e garantir que não há incompatibilidades.

Sobre as suspeitas, Pedro Domingos, um dos quatro fundadores da plataforma PPL, onde está inserida a campanha de angariação de fundos para o protesto nos blocos operatórios, garantiu que todos os dados do financiamento estão disponibilizados. "Temos todos os registos de pagamento no registo bancário, com nome completo, e-mail ou telefone porque as campanhas têm um mecanismo de 'tudo ou nada'", explicou. "Se o prazo não for cumprido e o objetivo não for alcançado, temos de devolver os donativos", assegurou Domingos.





Enfermeiros: Marcelo aponta problemas legais ao crowdfunding e não contesta requisição civil O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apontou esta quinta-feira problemas legais ao crowdfunding que está a financiar as greves dos enfermeiros e não contestou a decisão do Governo de recorrer à requisição civil justificada com o incumprimento dos serviços mínimos.





O cofundador da plataforma de donativos considera que as suspeitas são infundadas e que há "interesses em fazer passar essa mensagem porque o braço de ferro entre os enfermeiros e o Governo incomoda".

Pedro Domingos acrescentou ainda que ele próprio consultou os dados e que não há quaisquer indícios de atividades estranhas. "Os donativos foram feitos por enfermeiros a título pessoal e em grupo, amigos e familiares. Na primeira campanha foram 14 mil participantes e agora dez mil e doaram valores pequenos em média 15 a 20 euros", revela, adiantando que as campanhas estão de acordo com a lei: os promotores do crowdfunding pagaram 72 mil euros à PPL, dos quais 13 mil foram diretamente para o Estado através do IVA.

Carlos Rodrigues, um enfermeiro do IPO-Porto, conta que ajudou a mobilizar a recolha de verbas, apesar de não estar no grupo da greve. "Só na minha unidade, num dia, consegui mil euros e vários serviços do hospital reuniram 3370 euros. O Governo não percebe a dimensão da nossa mobilização e esquece-se que o crowdfunding começou sem os sindicatos", reforça.



PS e PSD querem "transparência" nas doações. PGR dá parecer na próxima semana

Entre as críticas ao uso de crowdfunding para financiar a greve, o PS anunciou esta semana que quer que as plataformas revelem a identidade dos doadores. Ainda não se sabe muito sobre a proposta, mas é possível que o PSD ajuda a viabilizar a iniciativa: o líder parlamentar dos sociais-democratas, Fernando Negrão, comentou ao Expresso que o caminho está em "tudo o que contribua para a regulamentação e transparência" e não na proibição.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República, após um pedido da Direção-Geral de Saúde, irá efetuar um parecer sobre a legalidade do protesto e do financiamento. O resultado deverá chegar até ao final da próxima semana.