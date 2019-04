Dirigente sindical diz que a trabalhadora despedida foi agredida "com um estalo" por um outro colega que a "assediava constantemente", tendo sido os dois trabalhardores suspensos depois daquele facto.

O STCC (Sindicato dos trabalhadores de Call Center) acusou, esta segunda-feira, uma empresa que presta serviços em Braga, na Concetrix, de usar a "figura da caducidade" do contrato para despedir uma trabalhadora e assim "escamotear um caso de assédio sexual".



Em declarações à agência Lusa, o dirigente sindical do STCC Nuno Geraldes afirmou que a trabalhadora despedida foi agredida "com um estalo" por um outro colega que a "assediava constantemente", tendo sido os dois trabalharadores suspensos depois daquele facto.



A Lusa tentou contactar a empresa para a qual ambos prestam serviços, a Randstad, mas sem sucesso até ao momento.



Nuno Geraldes referiu que "após suspensões para a frente e para trás, acusações de que a trabalhadora era agressiva, da construção de uma narrativa, a trabalhadora além de continuar a ser assediada foi mesmo despedida".



Segundo o sindicalista, a Randsatd alugou a "caducidade do contrato [a termo incerto] dizendo que estão a diminuir gente naquela linha".



O STCC contesta o despedimento com base naquela figura.



"Mais ninguém daquela linha foi dispensado e ao que sabemos está mesmo a ser preparada uma formação para aumentar o pessoal. Esta foi a forma encontrada para esconder, encapotar um caso de assédio sexual e laboral", afirmou.