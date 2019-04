Um cartoon polémico, que o New York Times publicou, foi classificado por Trump como "antissemita", colocando o português no centro de uma polémica entre o presidente dos EUA e o jornal.

O cartoonista António rejeitou as críticas de antissemitismo que lhe foram dirigidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, depois do jornal New York Times ter publicado um trabalho do artista português que mostra o líder da Casa Branca, a usar um kipé e óculos de sol, enquanto está a ser guiado por um cão com o rosto do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

O New York Times retirou posteriormente o trabalho de António Moreira Antunes - conhecido simplesmente por António -, dizendo em editorial que o desenho inclui "laivos anti-semitas" e que a "imagem era ofensiva e que foi um erro de julgamento decidir publicá-la". O trabalho foi publicado nos EUA na última quinta-feira, sem qualquer crédito ao cartoonista português. Em Portugal, foi publicado a 19 de abril.

A decisão do NYT não comoveu Trump, que acusou o jornal de descer aos mais baixo nível. "O New York Times pediu desculpas pelo terrível cartoon antissemita, mas não me pediram desculpa por isto e por todas as notícias falsas e corruptas que publicam diariamente. Atingiram o nível mais baixo do ‘jornalismo’ e, certamente, um ponto baixo na história do New York Times", escreveu no Twitter.

Ao Expresso, António garantiu que a imagem era "uma crítica à política de Israel, que tem uma conduta criminosa na Palestina, ao arrepio da ONU, e não aos judeus" – e que usou a estrela de David, obrigatória para os judeus durante o nazismo, para ajudar a identificar Netanyahu.

"A leitura que fiz é a de que a política de Benjamin Netanyahu, quer pela aproximação de eleições, quer por estar protegido por Donald Trump, que mudou a embaixada para Jerusalém reconhecendo a cidade como capital, e que permitiu primeiro a anexação dos Montes Golã e depois da Cisjordânia e mais anexações na Faixa de Gaza, o que significa um enterro do Acordo de Oslo, representa um aumento da violência verbal, física e política. É uma política cega que ignora os interesses dos palestinianos. E Donald Trump é um cego que vai atrás", disse o cartoonista.

Também o semanário emitiu um esclarecimento, defendendo que a obra "não inclui, nem propaga, qualquer mensagem antissemita".