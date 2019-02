Uma forte discussão de trânsito entre dois encarregados de educação levou-os a sacarem de duas armas e a confrontarem-se em frente à Escola Básica de Manique de Baixo, Alcabideche, no concelho de Cascais, na sexta-feira à tarde. A discussão acesa terá sido motivada pelo mau estacionamento da viatura pertencente a um dos dois envolvidos.

Durante o confronto, um dos pais sacou de uma arma e fogo e o outro respondeu empunhando uma faca.

A GNR de Alcabideche foi chamada ao local e deslocou vários efetivos armados com shotguns, que cercaram a aérea da escola, segundo o Jornal de Notícias.

As autoridades só conseguiram identificar e obter o depoimento do presumível encarregado de educação que exibiu a faca. O outro envolvido fugiu do local antes da presença da GNR, que ainda está a tentar identificá-lo.