A estação televisiva SIC foi condenada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a pagar €7.500 a um telespectador, por tê-lo feito acreditar que tinha vencido o Euromilhões. Porém, o número transmitido no ar era errado. A informação foi corrigida 17 minutos depois – o tempo durante o qual o homem pensou que tinha ganho um prémio de 156 milhões de euros.A chave errada passou no rodapé do Jornal da Noite em Outubro de 2016. Pelos danos causados – uma depressão e problemas no casamento de 20 anos – o homem exigiu 80 mil euros em tribunal.A primeira instância condenou a SIC a pagar 2.500 euros. O queixoso recorreu para a segunda instância pedindo pelo menos 50 mil euros de indemnização, e conseguiu €7.500.