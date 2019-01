Programa Quadratura do Círculo da SIC Notícias vai acabar

A SIC Notícias decidiu acabar com o programa de debate político Quadratura do Círculo, moderado por Carlos Andrade e que conta no painel com Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho.

Segundo o diretor de informação do canal televisivo, Ricardo Costa, a última edição vai para o ar no próximo dia 24 e o fim do programa deve-se "a várias alterações na grelha". "O programa Quadratura do Círculo foi sempre importante para a SIC Notícias e faz parte da sua história, mas vamos apostar em novos formatos", disse ainda ao Diário de Notícias.

A Quadratura do Círculo teve origem num programa de rádio da TSF, no final dos nos 80 do século passado, chamado Flashback. A meio da década seguinte, chegou à SIC. Foi em 2004, que passou para os ecrãs da SIC Notícias, mudando também de nome. O agora primeiro-ministro, António Costa, fez parte dos quadros de comentadores até ser eleito líder do PS.