O Titanic Sur Mer, em Lisboa, vai receber, na sexta-feira, uma homenagem ao rapper Puto G, que pretende "angariar todos os fundos para a família", segundo a descrição do evento nas redes sociais.De acordo com o Titanic Sur Mer, no Cais do Sodré vão estar presentes artistas como Vado, Jair O.P.P, Landim, Dj Fumaxa, Mini God, e "mais convidados", que não são mencionados.A notícia da morte do rapper "abalou por completo a Linha de Sintra, Portugal, e o mundo do rap tuga", pode ler-se na página do evento no Facebook.José Carlos Cardoso, mais conhecido por Puto G, morreu no passado dia 30 de Junho depois de ter desaparecido enquanto nadava com amigos num lago, no Luxemburgo.O jovem integrou o elenco do filme "A esperança está onde menos se espera", de Joaquim Leitão, no qual vestiu a pele de 'Mané', uma das personagens principais. O filme, de 2009, foi rodado na Cova da Moura, na Amadora, bairro onde o elemento dos Kova M cresceu.De acordo com informação disponibilizada no site IMDB, uma base de dados de cinema, José Carlos Cardoso voltou a trabalhar com Joaquim Leitão em Quarta Divisão, de 2013, e Sei lá, de 2014.Além disso, o rapper integrou o elenco de "Por aqui tudo bem", de Pocas Pascoal, e de algumas curtas-metragens.