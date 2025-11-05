Mau tempo deixa cerca de 25 mil clientes da E-Redes sem eletricidade

Sábado – Pense por si

No terreno estão 500 operacionais, para "dar uma resposta robusta e eficaz aos constrangimentos".

A E-Redes tinha cerca de 25 mil clientes sem eletricidade às 12h00, devido ao mau tempo, e 500 operacionais mobilizados no terreno, esperando “resolver rapidamente todos os constrangimentos”, anunciou esta quarta-feira a operadora da rede de distribuição elétrica.

Bombeira em cenário de inundação devido ao mau tempo em Portugal
Bombeira em cenário de inundação devido ao mau tempo em Portugal JOSÉ COELHO/LUSA

“Às 12h00, estão perto de 25 mil clientes por alimentar e com a melhoria das condições atmosféricas previstas para a tarde, a E-Redes espera resolver rapidamente todos os constrangimentos”, informou, em comunicado.

A operadora da rede de distribuição de eletricidade avançou que “tem mobilizados no terreno 500 operacionais, para dar uma resposta robusta e eficaz aos constrangimentos e falhas de eletricidade que se foram sentindo um pouco por todo o país”.

