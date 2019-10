Sete arguidos são suspeitos de fraude no caso das golas antifumo

As golas, o ex-padeiro e o filho: os casos que engoliram Artur Neves Artur Neves, 54 anos, entrou para o Governo a 21 de Outubro de 2017, após os incêndios trágicos desse ano que vitimaramaosos de uma centena de pessoas. Atrás deixara uma carreira de engenheiro técnico civil (construção de autoestradas) e de autarca socialista (Arouca).

O padeiro que aos 28 anos chegou a especialista em Proteção Civil no Governo A primeira vítima do casos das golas (e para exercer funções de técnico especialista no meu Gabinete, nas suas áreas de especialidade". Assinado: o Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares Neves. kits) inflamáveis comprados pela Proteção Civil chama-se Francisco José da Costa Ferreira.

O processo que investiga os negócios efetuados no âmbito do programa Aldeia Segura/Pessoas Seguras, no qual estão incluídas as golas antifumo, tem sete arguidos por suspeitas de fraude na obtenção de subsídio, segundo o Ministério Público "No âmbito do inquérito, foram constituídos, por reporte aos factos integradores do crime de fraude na obtenção de subsídio, sete arguidos, duas pessoas coletivas e cinco pessoas singulares", respondeu hoje a Procuradoria-Geral da República, à agência Lusa.Entre os arguidos já conhecidos estão o ex-secretário de Estado da Proteção Civil José Artur Neves , que se demitiu no seguimento do caso, e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mourato Nunes. No dia 18 de setembro, o MP e a Polícia Judiciária realizaram mais de meia centena de buscas, nomeadamente no Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da Proteção Civil, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Comandos Distritais de Operações de Socorro, por suspeita de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção.Nesse dia, uma nota da PGR referiu que o caso investigava suspeitas no âmbito de financiamentos da União Europeia para os Programas Aldeia Segura/Pessoas Seguras e Rede Automática de Avisos à População (SMS).O caso das golas antifumo (que fazem parte do 'kit' distribuído à população no âmbito do programa "Aldeia Segura) levou em julho o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito sobre a contratação de "material de sensibilização para incêndios" e, dois dias depois, à demissão do adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil.