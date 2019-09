Artur Neves, 54 anos, entrou para o Governo a 21 de Outubro de 2017, após os incêndios trágicos desse ano que vitimaramaosos de uma centena de pessoas. Atrás deixara uma carreira de engenheiro técnico civil (construção de autoestradas) e de autarca socialista (Arouca). Menos de dois anos depois, a sua capacidade política acaba engolida por dois casos – um, a compra das gola antifumo, no qual se soube hoje que é arguido; o outro, os negócios de uma empresa do filho com o Estado que, pelo Código de Conduta aprovado por este mesmo governo, já deveria ter custado o lugar ao secretário de Estado. Perceba melhor os contornos destes casos.

As gola antifumo para "sensibilização"

O assunto das golas veio a público a 26 de Julho, quando o Jornal de Notícias publicou que as gola antifumo distribuídas pela Proteção Civil às pessoas e aldeias do interior eram feitas de material inflamável e sem tratamento anti-carbonização. As golas faziam parte de um kit distribuído ao abrigo do programa público "Aldeia Segura – Pessoas Seguras" e tinham custado 125 mil euros. O jornal citava que as golas, feitas de poliéster, aqueciam facilmente e não evitavam a inalação de fumos. O programa em causa, uma colaboração entre as associações de poder local e a Proteção Civil, tem com o objetivos "apoiar o poder local na promoção da segurança" e "implementar estratégias de proteção das localidades face a incêndios rurais", entre outros. Perante a notícia, Proteção Civil veio a público dizer que as golas não haviam sido distribuídas para proteger as populações em caso de incêndio, mas para sensibilizá-las sobre como agir em caso de incêndio. O ministro da Administração Interna, por sua vez, criticou em tom de irritação os media, considerando "irresponsável e alarmista" a notícia sobre as golas. Quatro dias depois, a 30 de Julho, o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais concluiria, num estudo pedido pelo Governo, que as golas se furavam com o calor, mas que não pegavam fogo. Aí, contudo, o caso já ganhara outros contornos.

O preço mais caro e a empresa do marido da autarca do PS

A 27 de Julho o Jornal de Notícias sai com uma segunda história sobre o assunto: as 70 mil golas haviam custado 1,8 euros por unidade, quando o valor de mercado nas consultas a empresas feitas pelo jornal apontava para um intervalo entre 63 e 74 cêntimos (com IVA). No dia anterior, a SÁBADO publicara que a empresa fabricante das golas, Foxtrot - Aventura Unipessoal, fora criada uma semana depois de ter sido lançado o programa "Aldeia Segura" e que era do marido da presidente da junta de Longos, concelho de Guimarães, eleita pelo PS. A empresa do setor do turismo faturou 328,356 euros em golas e restantes elementos de kits para a Autoridade Nacional da Proteção Civil. O dono Foxtrot, Ricardo Fernandes, defendeu ao JN que o preço foi mais alto porque o prazo para cumprir a encomenda era curto e a quantidade alta. A Proteção Civil defendeu-se dizendo que auscultou mais quatro empresas, mas que nenhuma apresentou propostas.





Empresa que fabricou golas é do irmão de quem as vendeu à Proteção Civil No dia 26 de julho, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ( ANEPC) respondeu à SÁBADO que tinham sido contactadas cinco empresas, em "dois procedimentos de Consulta Prévia tendentes a permitir a aquisição de 'Golas' e de 'Kits de Autoproteção'.

O ex-padeiro adjunto que recomendou a empresa

O caso ganha maior dimensão quando a 30 de Julho o Jornal de Notícias noticia que fora Francisco Ferreira a recomendar as empresas para a compra das golas. Ferreira era adjunto do secretário de Estado Artur Neves e vinha da liderança da concelhia do PS em Arouca – concelho do qual Artur Neves saíra para ocupar a pasta da Proteção Civil. No despacho de nomeação, Francisco Ferreira (que foi ganhar 3.575,46 euros brutos) surge descrito como "gestor industrial". O JN noticia que era padeiro numa pastelaria em Vila Nova de Gaia, propriedade do irmão. O adjunto demite-se no próprio dia.





O padeiro que aos 28 anos chegou a especialista em Proteção Civil no Governo A primeira vítima do casos das golas (e para exercer funções de técnico especialista no meu Gabinete, nas suas áreas de especialidade". Assinado: o Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares Neves. kits) inflamáveis comprados pela Proteção Civil chama-se Francisco José da Costa Ferreira.

Os negócios do filho com o Estado

Logo no dia seguinte, mais um problema. Uma empresa chamada Zercac celebrou três contratos com o Estado, no valor global de 2,1 milhões de euros. O filho de Artur Neves tem 20% da Zercac e os contratos foram celebrados depois da ida do pai para o Governo. A situação implica perda de mandato para Artur Neves, segundo a lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. O artigo 8º bloqueia de forma clara negócios com o Estado por empresas com sócios que tenha mais de 10% e sejam cônjuges ou descendentes de governantes. A mesma lei define a destituição, a inibição de desempenho de cargos idênticos por três anos e a anulação dos contratos. Artur Neves afirma ao Observador que desconhece "a existência de qualquer incompatibilidade neste domínio", tal como a celebração de tais contratos". O secretário de Estado não se demite e o ministro e primeiro-ministro seguram-no, apesar de a sua situação violar o código de conduta que o próprio Governo aprovara em 2016, em reação à polémicas das viagens ao Europeu de futebol pagas pela Galp. O Governo, de resto, defende Artur Neves por intermédio de Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros. "Seria um absurdo a interpretação literal da lei", afirma o ministro, falando da lei das incompatibilidades.

As buscas e a constituição como arguido

Ex-secretário de Estado da Proteção Civil constituído arguido O Ministério da Administração Interna anunciou a demissão de José Artur Neves, o Secretário de Estado da Proteção Civil. "Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao Primeiro-Ministro", lê-se em comunicado do Governo.

O caso que faz cair Artur Neves acaba por ser o primeiro: o processo de contratação das golas. O governante demitiu-se no dia anterior a serem feitas cerca de meia centenas de buscas no contexto da investigação do Ministério Público ao caso, como noticiou a SÁBADO. As buscas incidiram sobre Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, Foxtrot e a residência de Artur Neves, que foi constituído arguido. Em causa está a suspeita dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção.